T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail: Gazze'de ateşkes sona erdi

İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateşkes ilanından 2 saat sonra saldırıya geçti

01 Ağustos 2014 13:48

İsrail ordusu, 72 saatlik insani ateşkesin, sona erdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateşkes ilanından yaklaşık 2 saat sonra Gazze'yi vurdu.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öğleden sonra bir açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze'de insani ateşkesin sona erdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yayınladığı ortak bildiride, ateşkesin 1 Ağustos Cuma sabahı yerel saatle 08.00'de başlayacağı ve 'uzatılmadıkça' 72 saat süreceği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun kara birlikleri ve Hamas askerleri bu süre zarfında ilerlemeyecek ve yerlerinden ayrılmayacak, ancak İsrail, Hamas'ın kullandığını iddia ettiği ve kendi savunma hatlarının gerisinde kalan tünellere yönelik operasyonlara devam edecekti.

 

ETİKETLER

israilsaldırıateşkes2 saat sonragazzeyi vurduanlaşmayı bozdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24