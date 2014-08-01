İsrail: Gazze'de ateşkes sona erdi

İsrail ordusu, 72 saatlik insani ateşkesin, sona erdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateşkes ilanından yaklaşık 2 saat sonra Gazze'yi vurdu.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öğleden sonra bir açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze'de insani ateşkesin sona erdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yayınladığı ortak bildiride, ateşkesin 1 Ağustos Cuma sabahı yerel saatle 08.00'de başlayacağı ve 'uzatılmadıkça' 72 saat süreceği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun kara birlikleri ve Hamas askerleri bu süre zarfında ilerlemeyecek ve yerlerinden ayrılmayacak, ancak İsrail, Hamas'ın kullandığını iddia ettiği ve kendi savunma hatlarının gerisinde kalan tünellere yönelik operasyonlara devam edecekti.