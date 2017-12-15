İsrail askerlerinin Filistinli protestocuyu vurma anı (2)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 15 Aralık (DHA) - Canlı yayında Filistinli bir protestocu bir İsrail askerlerine arkasından saldırması sonrasında askerler tarafından vuruldu.

Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler.

İsrail askerleri vurulan protestocuyu teslim almak isterken protestocular yaralıyı teslim etmemesi üzerine şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Protestocunun vurulma anı

- Protestocunun ambulansa bindirilmesi

- İsrail askerlerinin ambulansı engellemesi

- Çatışma anı