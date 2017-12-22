İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sırasında bir gazeteci yaralandı

İrfan Sapmaz, Ramallah, 22 Aralık, (DHA)- Ramallah’ın Beytil kasabasında Cuma namazı sonrası Filistinli göstericilere İsrail askeri müdahale etti. Yaralanan göstericileri almaya çalışan İsrail askerleri direnen göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. İsrail askerlerinin sert müdahalesi sırasında bir gazeteci de yaralandı, yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi devam ediyor.

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