İsrail askerleri, yaban enginarı toplayan 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki El Halil kenti yakınlarında Mesafer Yatta kırsalında yaban enginarı toplayan beş Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Euronews'in aktardığına göre; İnsan hakları grubu B'Tselem, ağır silahlı İsrail askerlerinin yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocukları sürüklerken gösteren videoyu yayınladı.

B'Tselem sözcüsü Amit Gilutz, "Bu, İsrail yetkililerinin ve sahadaki güçlerinin, ne kadar küçük veya savunmasız olursa olsun Filistinlilerin haklarını, kesinlikle göz ardı etmesinin bir başka örneğidir" dedi.

İnsan hakları avukatı Gaby Lasky, çocukların yaklaşık beş saat gözaltında tutulup bırakıldıklarını söyledi. 12 ve 13 yaşında olan çocuklar ise gelecek hafta sorgulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, çocukların "özel araziye" girdikleri savunuldu.