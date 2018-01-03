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İsrail askerleri Ramallah'taki çatışmalarda bir Filistinli genci öldürdü (2)

(Fotoğraf ve ek bilgilerle güncellendi) İrfan Sapmaz / Ramallah, 3 Ocak (DHA) - İsrail askerleri, Ramallah'taki gösterilerde çıkan çatışmalarda bir Filistinli genci vurarak öldürdü

03 Ocak 2018 22:19

(Fotoğraf ve ek bilgilerle güncellendi)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 3 Ocak (DHA) - İsrail askerleri, Ramallah\'taki gösterilerde çıkan çatışmalarda bir Filistinli genci vurarak öldürdü.

Bölgedeki Istishari Hastanesi\'nin Müdürü Fathi Abu Mughli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Musab Tamemi\'nin, boynuna isabet eden bir mermi ile öldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme kararını açıklamasından bu yana, öldürülen Filistinliler 14 kişiye ulaştı. (Fotoğraflı)

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