İsrail askerleri: Gazze'de her gördüğümüze ateş açma emri verdiler

İsrail'de Breaking the Silence adlı aktivist grubun 100'den fazla askerle konuşarak yayınladığı raporda, askerlerin 'Sivil olsa bile her gördüğünüze ateş açın' emri aldığı ortaya çıktı.

İsrail ’in sekiz ay önce Gazze’ye karşı başlattığı ve 2 bin 200’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan ‘Koruyucu Hat Operasyonu’nda yer alan askerler, Breaking the Silence adlı aktivist gruba konuştu. Grubun yayınladığı raporda, askerlerin “ Sivil olsa bile her gördüğünüze ateş açın” emri aldığı ortaya çıktı.

Independent’ın haberine göre, yedi hafta süren saldırıların sona ermesinden bugüne geçen 8 ayda 100’den fazla askerle konuşan Breaking the Silence’ın raporunda üst düzey yetkililerin ifadeleri de yer aldı. 240 sayfalık raporda, askerlerin kasıtlı olarak ve kimi zaman bireysel karar vererek Filistinli sivilleri öldürdüğü vurgulandı.

'Sonuçlar tahmin edilebilirdi'

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Askerlerin ifadeleri, İsrail ordusunun tüm rütbelerine ve tüm bölgelerde sistematik olarak emredilen politikaların ne kadar rahatsız edici olduğuna dair bir tablo ortaya çıkarıyor. Ordunun ‘Sivillere zarar verme pahasına da olsa kuvvetlerimize karşı minimum risk’ politikası Gazze Şeridi’ndeki sivillere ve sivil yapılara çok büyük ve daha önce görülmemiş bir zarar vermiştir. Yetkililer operasyon öncesinde bu sonuçları tahmin edebilirdi ve operasyon boyunca da tüm bunların farkındaydı.”