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Dünya

İsrail askerleri Filistinli genci kurşuna dizdi!

Filistinli genç, Doğu Kudüs'teki geçiş noktasında bekleyen İsrail sınır polisine elindeki bıçakla saldırdı

22 Şubat 2016 13:07

İsrail askerleri Kudüs'teki bir geçiş noktasında bıçakla sınır polisine saldıran bir Filistinli genci vurarak etkisiz hale getirmelerine rağmen, düştüğü yerde kurşuna dizdiler.

Haaretz gazetesinin internet sitesinde manşetten yayımlanan habere göre, Muhammed Ebu Halef adındaki 20 yaşındaki Filistinli genç, Doğu Kudüs'teki geçiş noktasında bekleyen İsrail sınır polisine elindeki bıçakla saldırdı.

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Polisi yaralayan Filistinli genç kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ancak askerler yerde hareketsiz yatan gence defalarca kez ateş ederek adeta kurşuna dizdi.

Olay yerinde bulunan bir El Cezire kameramanı tarafından saniye saniye görüntülenen o anlar, Haaretz'in internet sitesinde yayınlandı.

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