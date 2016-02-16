İsrail askeri, tekerlekli sandalyedeki Filistinliyi düşürüp tekmeledi!

İsrail askeri tekerlekli sandalyedeki fiziksel engelli bir Filistinliyi iterek sırt üstü düşürdü ve yerde tekmelemeye çalıştı. Batı Şeria'nın El Halil şehrinde dün meydana geldiği belirtilen olayla ilgili yerel basına yansıyan görüntülerde, bir İsrail askerinin engelli Mecid el Fekuri’yi iterek tekerlekli sandalyesi ile birlikte sırt üstü devrilmesine yol açtığı görülüyor.

Tekerlekli sandalyeden düşen fiziksel engelli Filistinliyi yerde tekmelemeye çalıştığı gözlenen askere tepki gösteren çevredeki Filistinlilerin üzerine ise diğer askerlerin ateş açtığı görüntülere yansıdı.

Olaydan hemen önce ise Yasmin A- Temimi adlı Filistinli bir kız, polisi bıçaklamaya çalıştığı gerekçesiyle vuruldu. Fekuri’nin de kıza yardım etmeye çalışırken polisin söz konusu müdahalesiyle karşılaştığı öğrenildi. Bu arada 14 yaşındaki Yasmin’in durumunun kritik olduğu belirtildi.

İsrail basını, polisin olayla ilgili ‘soruşturma başlattığını’ yazdı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te önceki gün saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla 6 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ekim ayından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı ise 180'i aştı.