İsrail, aşı olanlara spor salonu, bar ve restoranları "yeşil paso" ile açıyor

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İsrail, Koronavirüs'e karşı aşılanan vatadaşlarına "yeşil paso" isimli bir sistemle yeni ayrıcalıklar tanıyacak.

Nüfusunun neredeyse %50'sini aşılayan İsrail, vatadaşlarına 'yeşil paso'yu aşısının ikinci dozu yaptırdıktan bir hafta sonra verecek. Covid-19 geçirdikten sonra hastalığa bağışıklık kazandığına inanılan insanlara da "paso"nun verileceği ifade edildi.

Pazar gününden itibaren paso sahipleri spor salonlarına, otellere, yüzme havuzlarına ve ibadet yerlerine gidebilecek. Mart'ın ilk haftalarında programa restoran ve barlar da eklenecek.

Geriye kalan vatandaşlar için birçok aktivite kapalı kalmaya devam edecek. Bu kişiler arasında aşı olmasına izin verilmeyen 16 yaş altı grubu da var.

Paso, bir telefon aplikasyonu olarak hayata geçirilecek. İşletmeler, aplikasyonun ana sayfasını okutarak içeri girmeye çalışan kişinin paso sahibi olup olmadığını görecek.

Sağlık Bakanı Yuki Edelstein, "Neredeyse normalleşemeye başlayan hayatımızda ilk adım bu olacak" dedi.