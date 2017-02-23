İsrail, AP heyetinin abluka altındaki Gazze'ye girişine izin vermedi!

İsrail Avrupa Parlamentosu'nun (AP) beş üyesinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermedi. AP'nin Filistin ile İlişkiler Heyeti Başkanı Kıbrıslı parlamenter Neoklis Sylikiotis, İsrail makamlarının kararını 'keyfi' ve 'kabul edilemez' diye nitelendirdi. Sylikiotis, 'Gazze'ye erişime yönelik sistematik engelleri' kınayarak, "Orada bizlerden saklanacak ne var ki?” sorusunu yöneltti.

Açıklamada, Avrupalı parlamenterlerin benzer ziyaret girişimlerinin 2011 yılından beri engellendiğine dikkat çekilerek, sadece bir kez AP bütçe komitesi başkanı önderliğindeki bir ekibin ziyaretine izin verildiği belirtildi.

AP'nin Filistin ile İlişkiler Heyeti başkan yardımcılarından Danimarkalı parlamenter Margarete Auken da Twitter hesabından, "İsrail yine bir AP heyetinin Filistin bölgesi Gazze'ye girmesine izin vermedi. Dönüşümüzden önceki akşam. Bu bir skandal” mesajını paylaştı.

İsrail Savunma Bakanlığının Gazze'ye girişlerden sorumlu birimi ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "İsrail politikalarına göre İsrail-Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde Gazze'nin kalkınmasına yönelik ekonomi ve altyapı alanında çalışan profesyoneller ve insani yardım yetkilileri ile Filistin Özerk Yönetimi ya da İsrail'de görev yapan diplomatlara izin verildiği' belirtildi.

AP heyetinin başkanı Sylikiotis ise bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Abluka altındaki Gazze'de ekonomi çökme eşiğinde

Gazze Şeridi’nin etrafı neredeyse tamamen İsrail toprakları ile çevrelenmiş durumda ve adeta İsrail’in kuşatması altında. İsrail’in Mısır ile olan ortak sınırı da neredeyse sürekli kapalı. Hamas hareketinin bundan 10 yıl önce Gazze Şeridi’nde iktidarı devralmasından bu yana da Gazze’nin iki milyonluk nüfusunun dış dünya ile bağlantısı neredeyse tamamen kesilmiş durumda. Dünya Bankası Gazze’ye uzun zamandan beri geniş çaplı abluka uygulandığı için ihracatların yapılamaz hale geldiğini ve ekonominin büyük zarar gördüğünü belirtiyor. Filistinlilere en fazla malî kaynak sağlayan ise AB.

İsrail bu önlemlerin Gazze'de iktidarda bulunan İslami hareket Hamas ile mücadele için gerekli olduğunu ileri sürüyor. İsrail makamları sadece ekonominin ve altyapının geliştirilmesine hizmet eden, “mesleki ve insanî sorumluluk taşıyan kişilerin Gazze’ye geçmesini izin verdiklerini belirtiyorlar. Yabancı diplomatların Filistin özerk bölgelerini ziyarete etmesine ise bu kişilerin ancak İsrail makamları ya da Filistin özerk bölgesinde akredite olmaları ile mümkün hale geliyor.

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afp/ÇA/BK