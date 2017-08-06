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Dünya

İsrail, Al Jazeera’nin Kudüs bürosunu kapatmaya hazırlanıyor

“Al Jazeera, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor”

06 Ağustos 2017 21:13

İsrail İletişim Bakanı Ayoob Kara, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail’in, Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera’den basın bilgilerini geri çekmeyi, kanalın Kudüs bürosunu kapatmayı ve yayınlarını yerel kablo ve uydu sağlayıcılarından sağlamayı planladıklarını duyurdu.

Al Jazeera’yi “terörizmi desteklemek”le suçlayan Kara, kanalın kapatılması için ise bazı yasalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalını kapatmak istediğini söylemiş ve kanalı şiddeti kışkırtmakla suçlamıştı.

Konuya ilişkin Facebook açıklamada bulunan Netanyahu, “Al Jazeera, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Birkaç kez Kudüs’teki ofislerinin kapatılması için mahkemeye başvurdum. Eğer bu yasal sorunlar yüzünden gerçekleşmiyorsa, Al Jazeera’nin İsrail’den silinmesini sağlayacak yasalar üzerinde çalışacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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