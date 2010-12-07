-''İSRAİL'' ADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR SAKARYA (A.A) - 12.07.2010 - İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere saldırısının ardından 49 yaşındaki İsrail Yıldız, isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan inşaat ustası Yıldız, isminin değiştirilmesi için Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Yıldız, isminden çocukluğundan beri rahatsız olduğunu belirterek, adının ''İsrafil'' olarak değiştirilmesi için mahkemeye başvurduğunu ifade etti. Yıldız, kendisine ismi dedesinin koyduğunu, dava açması durumunda hasta olan babasıyla mahkemelik olacağı için yıllarca ismini değiştirmediğini söyledi. Mesleğinin inşaatçılık olduğunu söyleyen Yıldız, arkadaşlarının kendisini çağırırken 'İsrail' yerine 'İsrafil' adını kullandıklarını belirtti. Yıldız, isminin ailesini de rahatsız ettiğini kaydederek, ''Eşim, dört çocuğum ve üç torunum var. Eşim ve çocuklarım bile bana ismimi değiştirmem için baskı uyguluyor. Onlara da arkadaşları 'babanın ismi neden İsrail?' diye soruyor'' dedi. İsrail'in peygamber ismi olduğunu hatırlatan Yıldız, ''Son günlerde İsrail devleti adına yapılan mitinglerde, ''kahrolsun İsrail'', ''katil İsrail'' gibi afişler asılıyor ya da slogan atılıyor. Onları görünce ve duyunca sanki tepkileri bana gösteriyorlar gibi, Filistin halkına zulüm yapan benmişim gibi üzülüyorum. Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıdan sonra kesin kararımı verdim ve ismimin değiştirilmesi için mahkemeye başvurdum. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden kimliklerde 'İsrail' ismi yazılmaması için karar almalarını istiyorum'' diye konuştu.