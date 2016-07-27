İsrail Adalet Bakanı’nın nü portresi sansürlendi

İsrail’deki Shenkar Mühendislik ve Tasarım Üniversitesi’nin mezuniyet sergisinde yer alan İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked’in nü portresi sansürlendi. Okulun rektörü Yuli Tamir’in açıklamasına göre sansürün nedeni politik düşünce farklılıkları değil, eserin cinsiyetçi olması.

Kültür Servisi'nin Haaretz'den referans verdiği haberine göre, Geçtiğimiz salı günü, 2006-2007 yıllarında İsrail Kültür ve Spor, 2006-2009 yıllarında Eğitim bakanlıklarını yapmış olan Yuli Tamir, rektörü olduğu okulun öğrencisi Yam Amrani’nin “Sdinim” (İbranicede 'Çarşaflar') isimli eserinin sansürlenmesi için talepte bulundu. Okulun sanat bölümünün başkanı Larry Abramson, Armani’den eserini sergiden çekmesini ya da Shaked’in yüzünü kapatmasını istedi. Amrani, Shaked’in yüzünü önce siyah bir delikle, ardından uyarılar üzerine siyah X ile kapadı. Amrami, “Bu acı verici, faşist bir tedbir, tüm sanat severler aynı şeyi söyleyecektir. Larry (Abramson) bunun bir sanat okulunda yapılmayacak bir şey olduğunu söyledi, ama onun da bir patronu var,” dedi.

Tamir, bu kararın siyasi sebeplere dayanmadığını söyledi: “Belki birileri beni eleştirebilir. Kişisel olarak kırıcı bir şovenizme sahip bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve bunun siyasetle bir alakası yok. Zehava Galon (sol kanattaki Meretz’in kadın başkanı) ya da Haneen Zoabi (İsrail’deki Arap Koalisyonu üyesi) olsaydı da aynı talepte bulunurdum.

Amrani, bitirme projesine eşlik eden yazılı materyallerde şöyle dedi: “‘Çarşaflar’ aracılığıyla, çatışma ve uyumsuzluğa sebep olan görseller arasında karışımlar yaratıyorum… işlevselliklerini nötrleştiriyor ve nihilizme ve uyumlu pozisyonların yitirilişine yönelten rahatsızlığı teşvik ediyorum.