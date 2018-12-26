İsrail Adalet Bakanı: Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Türkiye’nin Fırat’ın batısına yönelik olası harekatını değerlendirirken, dünyaya YPG’nin yanında yer alma çağrısında bulundu.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Ordu Radyosuna konuşan Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini, İsrail'in ise zararına olacağını" söyledi.

Şaked, Suriye'deki YPG varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, radikal görüşleriyle bilinen Şaked, Yahudi Evi (Habayit Hayehudi) partisinden milletvekili olduğu 2014 yılında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanlarından Uri Elitzur'un 2002’de sarf ettiği şu ifadeleri Facebook hesabından paylaşmıştı:

"Her teröristin arkasında düzinelerce erkek ve kadın vardır. Bunlar olmadan bu kimseler teröre girişemezdi. Bu savaşın failleri camilerde tahrikatta bulunanlar, okullar için canilik içeren müfredat yazanlar, yataklık yapanlar, taşıt sağlayanlar ve onlara saygı gösterip manevi destek veren herkestir. Bunların tamamı muharip düşmanlar olup kanları zihinlerindedir. Ayrıca bu kitle, oğullarını cehenneme çiçeklerle ve öpücüklerle yollayan şehit annelerini de kapsamaktadır. Bu kimseler oğullarının ardından oraya gitmelidir; bundan daha adil bir şey olamaz. Bu yılanları yetiştirdikleri fiziki evleri gibi onlar da defolup gitmelidir. Aksi takdirde buralarda daha fazla yılan yetişecektir."

İsraillilere zarar verdiğini öne sürdüğü Filistinli çocukları "küçük yılanlara" benzeten paylaşımının ardından Şaked'in 2015'te Netanyahu tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilmişti.