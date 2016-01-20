israil Adalet Bakanı: Bağımsız Kürdistan'ı destekliyoruz

İsrail Adalet Bakanı Ayalet Şaked, bağımsız Kürt devleti kurulmasına destek verdi. Kürtlere yapılan haksızlığın düzeltilmesini isteyen İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Kürtler’in IŞİD’i yenme konusunda en ciddi taraf olduğunu söyledi.

"Kürtler IŞİD'le mücadelede stratejik partner"

Ayelet Şaked, bağımsız Kürt devleti kurulmasına destek verdiğini ve bu yeni devletin Türkiye ve İran arasında yer alması gerektiğini söyledi. Tel Aviv’deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) güvenlik konferansında konuşan Şaked, “Kürtleri ‘devletsiz en büyük ulus’ yapan adaletsizliği düzeltecek adımlar atmalıyız. Uluslara Kürt devleti kurulması çağrısı yapmalıyız” dedi. Diğer taraftan Kürtlerle İsrail arasındaki kültürel bağlara dikkat çeken Şaked, Kürtlerin IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede stratejik bir partner olduğunu savundu.

‘Daha önce hiçbir ulusa saldırmayan’ Kürt halkını ‘barış isteyen bir ulus’ olarak niteleyen Şaked, “Kürtlerin mükemmel bir demokrasisi var. Kadınlara eşit haklar veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan INSS Başkanı Amos Yadlin, “Devleti olmayan ve kimsenin ilgilenmediği 20 milyon Kürt, IŞİD’i yenme konusundaki en ciddi taraf. IŞİD’le birinci öncelik olarak savaşan tek taraf Kürtler” dedi.

Filistin halkına topyekün savaş önermişti

Netanyahu’nun eski yardımcılarından olan Şaked, Filistin halkına yönelik topyekün savaş ilan edilmesini istemiş ve ölen Filistinli gençlerin annelerinin de ölmesi gerektiğini söylemişti.

Başbakan Benyamin Netanyahu da 2014’te Kürdistan devleti kurulmasına destek vermişti.