İsrail, açlık grevindeki gazeteciyi zorla besledi

İsrail güvenlik güçlerinin 21 Kasım 2014’te evinde gözaltına aldığı ve hukuksuz hapis cezasını protesto amacıyla iki aydan daha uzun süredir açlık grevinde olan Filistinli gazeteci Muhammed el-Keyk’in yetkililer tarafından zorla beslendiği açıklandı.

Middle East Monitor’un haberine göre, Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komitesi Başkanı İsa Karakey, olayın 3 Şubat’ta gerçekleştiğini duyurdu.

73 gündür açlık grevinde olan Keyk’in konuşma yetisini kaybettiği ve ölüm döşeğinde olduğu açıklanmıştı.

Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşu Almajd TV için çalışan 33 yaşındaki Filistinli gazeteci Muhammed el-Keyk, Ramallah’taki evinde gözaltına alınıp hapse girdikten sonra 24 Kasım'a açlık grevine başladı. Yemek yemeyi reddeden gazeteci, serbest bırakılana kadar açlık grevini sürdüreceğini açıkladı.

İsrail'de 'idari tutukluluk' adlı uygulama kapsamında Filistinli tutuklular, haklarında hiçbir suçlamada bulunulmaksızın duruşmaya çıkarmadan hapse atılabiliyor. Tutukluluk hali her 6 ayda bir yenilenebiliyor.