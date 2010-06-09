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Dünya

İsrail, ABD'den silah ekstra talebinde bulundu

Savunma Bakanı Barak, yeni savaş ihtimaline karşı silah stokunu yara yarıya artırmak istediklerini açıkladı

09 Haziran 2010 03:00

T24 - Savunma Bakanı Barak, yeni savaş ihtimaline karşı silah stokunu yara yarıya artırmak istediklerini açıkladı.

Gazze’ye yardım konvoyuna gerçekleştirilen kanlı baskından sonra Ortadoğu’daki tek müttefiki Türkiye’yi de karşısına alan İsrail, muhtemel bir savaş ihtimaline karşı ABD’den yeni silahlar istedi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da ayrıca acil durumda kullanılacak silah stoklarının yarı yarıya artırmayı istediklerini açıkladı.


Talep ABD'ye iletildi

İndependent’ın Haaretz gazetesine dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Barak geçen hafta yaptığı ABD ziyareti sırasında talebi Washington’a iletti.

Independent, silah ve cephane talebinin, İsrail’in bölgede kısa vadede yeni bir savaş beklentisine girdiğine dair endişelere yol açtığını bildirdi.

Gazete, talebin, Gazze’ye yardım gönüllülerine düzenlenen kanlı baskın nedeniyle uluslararası kamuoyunun İsrail’e baskı yaptığı bir döneme rastladığına dikkat çekti.


1.2 milyar dolarlık silah talebi

Habere göre İsrail, acil durum stokunu yüzde 50 artırmak üzere ABD’den 1.2 milyar dolarlık yeni silah talebinde bulundu. Talep edilen silahlar arasında cephane, roket, bomba ve zırhlı araçlar bulunuyor.

Tel Aviv ayrıca ABD’den, JDAM diye bilinen ve uydu üzerinden yönetilebilen güdümlü bombalardan istedi. İsrail, “Müşterek Doğrudan Taaruz Mühimmatı” olarak da adlandırılan bu gelişmiş bombaları 2006'da Lübnan ve 2008'in sonlarında da Gazze saldırılarında kullanmıştı.



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