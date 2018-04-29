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Dünya
BBC Türkçe

İsrail ABD ile yerleşimlerin ilhâkını görüşüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu partisinin milletvekillerine, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerinin muhtemel ilhâkını ABD ile görüştüğünü açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerinin muhtemel ilhâkını ABD ile görüştüğü açıklandı.

Açıklama, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nin sözcüsü tarafından yapıldı.

Netanyahu'nun milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda "Egemenliğin uygulanması konusunda, Amerikalılarla bunu bir süredir görüştüğümü söyleyebilirim" dediği aktarıldı.

Netanyahu bir süredir Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin İsrail topraklarına katılmasını isteyen sağcı milletvekillerinin baskısı altındaydı.

Biri Likud Partisi'nden olmak üzere iki milletvekili, bu konuda İsrail Meclisi'ne (Knesset) yasa tasarısı sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu, Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerle barış sürecini "karmaşıklaştırdığını" söylemiş ve İsrail'e bu konuda "dikkatli" olması çağrısı yapmıştı.

Yisrael Hayom gazetesine verdiği mülakatta Yahudi yerleşimlerinin barış planının bir parçası olup olup olmadığı sorusuna Donald Trump, "Yerleşimlerle ilgili görüşeceğiz: Yerleşimler barış yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolasıyla İsrail'in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını vermişti.

ABD'nin geçen yıl aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, bölgede protestolara sahne olmuş, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre 10'dan fazla Filistinli protestolarda hayatını kaybetmişti.

İsrail'in bu açıklaması, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Kudüs kararına karşı desteğini aradığı Rusya ziyaretinin gerçekleştiği gün geldi.

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