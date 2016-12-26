İsrail ABD Büyükelçisi bakanlığa çağırdı

İsrail'in Filistin bölgelerinde Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeyi durdurmaya çağıran BM Güvenlik Konseyi kararına İsrail hükümetinin itirazları sürüyor. İsrail'in yerleşim yerleri inşa etmeyi sonlandırmasını talep eden BM kararı nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun cuma günü ABD'nin İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Netanyahu'nun BM kararını görüşmek üzere çağırdığı Shapiro ile pazar günü yaptığı görüşmenin içeriğine yönelik ayrıntı açıklanmadı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nachschon, açıklamasında BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin İsrail'deki büyükelçilerinin de Dışişleri Bakanlığına çağrıldığına dikkat çekti. Nachschon, ancak Netanyahu'nun sadece ABD'li Büyükelçi Shapiro ile görüştüğü belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin geçen cuma günü kabul edilen kararında "İsrail'in derhal Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri faaliyetlerini durdurması" çağrısı yapılıyor. Kararda, Yahudi yerleşim yerlerinin hukuki dayanağı olmadığı ve bölgedeki iki devletli çözüme zarar verdiği de belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi, 1979 yılından bu yana ilk kez İsrail'in yerleşim politikasını eleştiren bir karar almıştı.

Obama ve Kerry'e suçlama

Bağlayıcılığı olmayan kararla ilgili Konsey'de yapılan oylamada ABD veto hakkını kullanmayarak çekimser kaldı. Kararın ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştirerek kararın arkasında ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin olduğunu öne sürmüştü.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa edilen konutlarda yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Yaklaşık 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'da yerleşimcilerin büyük bölümü güvenlik kameraları altında yaşamını sürdürüyor. İnsan hakları örgütü Betselem'e göre, 1967 yılından beri Batı Şeria'da 125 Yahudi yerleşim yeri inşa edildi, ayrıca 100 kadar da izinsiz yerleşim yeri yapıldı.

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AFP/Reuters/AP/GA/HS