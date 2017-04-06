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Dünya

İsrail: AB kafayı Batı Şeria'daki yerleşimlere taktı

"AB sadece Batı Şeria’da olanlarla ilgileniyor ki burada bir insani kriz kesinlikle yok"

06 Nisan 2017 16:49

İsrail, AB’yi Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlere ‘kafayı takmakla’ eleştirdi. AB’nin yasa dışı yerleşimlerin yıkılması yönündeki çağrısına tepki gösteren İsrail, AB’nin dünyanın başka bölgelerindeki insani krizlerle ilgilenmesi gerektiğini savundu.

İsrail gazetesi Haaretz, AB’nin ülkedeki büyükelçi yardımcısı Mark Gallagher’ın pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve Batı Şeria’daki yerleşimler konusunda AB’de gelen eleştirilere tepkinin iletildiğini yazdı. AB, Batı Şeria’nın Beduin köyünde Filistinlilere ait 42 evin yasadışı Yahudi yerleşim inşaatına alan açmak için yıkılmasını sert bir şekilde eleştirmişti. İsrail ise yıkılan evlerin yasadışı olarak yapıldığını savunuyor.

Haaretz’in haberine göre AB temsilcisi ile görüşen İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Avivit Bar-İlan, “Dünyada 32 ayrı insani kriz var ama AB sadece Batı Şeria’da olanlarla ilgileniyor ki burada bir insani kriz kesinlikle yok” dedi. İsrailli yetkili AB’nin Batı Şeria konusunda takıntılı olduğunu savundu.

 

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