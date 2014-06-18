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Dünya
Deutsche Welle

İsrail 3 yerleşimciyi ev ev arıyor

İsrail, geçen hafta kaybolan 3 yerleşimci genci bulmak için operasyonlarına devam ediyor. Gözaltına alınan Filistinli sayısı 250'yi aştı.

18 Haziran 2014 15:21


Kayıp gençler için yürütülen operasyonların son dalgasında 65 Filistinli gözaltına alındı. Bunlardan 51'i, 2011 yılında, İsrailli asker Gilad Şalit'e karşılık serbest bırakılmıştı. Ordu Radyosu, gözaltına alınanların büyük kısmının Hamas üyesi olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 3 yerleşimci gencin Hamas mensupları tarafından kaçırıldığını açıklamıştı. Netanyahu, arama çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Devam etmekte olan operasyonlar, hem kaçırılan gençleri bulmayı hem de Hamas hareketini zayıflatmayı amaçlamaktadır" ifadesini kullandı.

Yüzlerce ev, işyeri ve büroya baskın

İsrail yönetimi, geçen perşembe gecesi, Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolan 3 Yahudi yerleşimci gencin kaçırıldığını iddia ederek Filistin yönetimini sorumlu tutmuştu. Bu kişilerin bulunması için İsrail parlamentosu orduya operasyon yapma dahil geniş yetkiler vermişti.

Ordu birlikleri de Batı Şeria'da Hamas üyelerinin evlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk, milletvekilleri, eski bakanlar ve Hamas üyelerinin bulunduğu 240 civarında kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonlarda şimdiye kadar 800 evin yanı sıra Hamas hareketine yakın kuruluşlardan Dava'ya bağlı büro ve işyerlerine de baskın düzenlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinliGiladRadyosuHamasBaşbakanı Benyamin NetanyahuBatıGush EtzionYahudiFilistinFilistin Meclis Başkanı Aziz DuveykDavaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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