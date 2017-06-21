T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail 25 yıldır ilk kez yeni yerleşim kuruyor

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşaatına başladı. Başbakan Netanyahu'nun bu adımının, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in bölgeye yapacağı ziyaretin hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

21 Haziran 2017 01:52

İsrail 25 yıldan bu yana ilk kez Batı Şeria’da tamamen yeni bir yerleşim birimi inşaatına başladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Söz verdiğim gibi bugün Amona’daki yerleşimciler için inşaat çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Onlarca yıl sonra Batı Şeria’da yeni bir yerleşim bölgesi oluşturma onuru başbakan olarak bana düştü” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay bölgeye yaptığı ziyarette üç yıldır askıya alınan barış sürecinin yeniden başlatılması için çalışılacağını belirtmişti. Trump'ın damadı ve Ortadoğu özel temsilcisi Jared Kushner'in çarşamba günü İsrail ve Filistin bölgelerini ziyaret ederek Abbas ve Netanjahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın temsilcisi Jason Greenblatt da pazartesi gününden bu yana bölgede bulunuyor.

Abbas'tan Trump'a müdahale çağrısı

Filistinliler ile barış sürecinin başlatılmasından bu yana mevcut Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail böylece ilk kez resmi olarak yeni bir yerleşim kuruyor. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas inşaatın başlangıcını kınayarak, İsrail hükümetini gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırmak ve Amerikan yönetiminin barış girişimini zayıflatmakla suçladı. Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, İsrail'in yeni yerleşim bölgesi inşaatına başlamasını "İsrail'in ABD'nin barış girişimiyle ilgilenmediğine yönelik bir mesaj" olarak nitelendirdi ve Trump yönetimini duruma müdahale etmeye çağırdı.

İsrail güvenlik kabinesi Ramallah'ın kuzeydoğusundaki yeni yerleşim biriminin inşasına yönelik tasarıyı Mart ayı sonunda kabul etmiş, bu karar yoğun uluslararası tepkiye yol açmıştı. Yeni yerleşim birimine, Şubat ayı başında boşaltılan Amona'nın dış kenarlarındaki yerleşimci 40 ailenin yerleştirilmesi planlanıyor.

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşında Batı Şeria ile Kudüs'ün Arapların yaşadığı doğu bölgelerini ele geçirmişti. Filistinliler ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkentleri olarak görüyor. İsrail'in yerleşim politikaları sonucu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Filistinlilere ait bu bölgeler İsrail toprağı sayılmıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/dw/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BatıYahudiNetanyahuABD Başkanı TrumpKushnerBaşbakanı Benyamin Netanyahu TwitterAmona&rsquo;dakiABDBaşkanı Donald TrumpOrtadoğuJared KushnerFilistinAbbasNetanjahuJason GreenblattTrumpYönetimi Başkanı Mahmud Abbas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24