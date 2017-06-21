İsrail 25 yıldır ilk kez yeni yerleşim kuruyor

İsrail 25 yıldan bu yana ilk kez Batı Şeria’da tamamen yeni bir yerleşim birimi inşaatına başladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Söz verdiğim gibi bugün Amona’daki yerleşimciler için inşaat çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Onlarca yıl sonra Batı Şeria’da yeni bir yerleşim bölgesi oluşturma onuru başbakan olarak bana düştü” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay bölgeye yaptığı ziyarette üç yıldır askıya alınan barış sürecinin yeniden başlatılması için çalışılacağını belirtmişti. Trump'ın damadı ve Ortadoğu özel temsilcisi Jared Kushner'in çarşamba günü İsrail ve Filistin bölgelerini ziyaret ederek Abbas ve Netanjahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın temsilcisi Jason Greenblatt da pazartesi gününden bu yana bölgede bulunuyor.

Abbas'tan Trump'a müdahale çağrısı

Filistinliler ile barış sürecinin başlatılmasından bu yana mevcut Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail böylece ilk kez resmi olarak yeni bir yerleşim kuruyor. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas inşaatın başlangıcını kınayarak, İsrail hükümetini gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırmak ve Amerikan yönetiminin barış girişimini zayıflatmakla suçladı. Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, İsrail'in yeni yerleşim bölgesi inşaatına başlamasını "İsrail'in ABD'nin barış girişimiyle ilgilenmediğine yönelik bir mesaj" olarak nitelendirdi ve Trump yönetimini duruma müdahale etmeye çağırdı.

İsrail güvenlik kabinesi Ramallah'ın kuzeydoğusundaki yeni yerleşim biriminin inşasına yönelik tasarıyı Mart ayı sonunda kabul etmiş, bu karar yoğun uluslararası tepkiye yol açmıştı. Yeni yerleşim birimine, Şubat ayı başında boşaltılan Amona'nın dış kenarlarındaki yerleşimci 40 ailenin yerleştirilmesi planlanıyor.

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşında Batı Şeria ile Kudüs'ün Arapların yaşadığı doğu bölgelerini ele geçirmişti. Filistinliler ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkentleri olarak görüyor. İsrail'in yerleşim politikaları sonucu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Filistinlilere ait bu bölgeler İsrail toprağı sayılmıyor.

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dpa/afp/dw/ÇA,BK