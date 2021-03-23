İsrail, 2 yılda 4. defa sandık başında

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İsrail, girdiği erken seçim ve koalisyon krizi sarmalı sonunda bugün 2 yılda 4. kez genel seçime gidiyor. Bir kez daha ülke tarihinin en uzun süre görevde kalan Başbakanı Binyamin Netanyahu birkaç rakip ile karşı karşıya gelecek.

Netanyahu, İsrail'in şu ana kadar dünyadaki en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürütmesinin ve kapanmanın bu sayede erken sona erdirilmesinin oylarını yükselteceğini umuyor.

İsrail lideri seçimden önce yaptığı bir konuşmada, "Koronavirüs'le mücadelenin dünya şampiyonuyuz" dedi.

Anketlerde Netanyahu liderliğindeki milliyetçi Likud Partisi'nin açık bir üstünlüğü bulunuyor. Likud'un Knesset'in 120 sandalyesinden 30-32 tanesini kazanacağı öngörülüyor. Bu diğer partilerin oranlarından çok daha fazla olsa da Netanyahu 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşmak için bir kez daha koalisyon kurmak zorunda kalacak.

The Guardian'ın aktardığına göre Netanyahu bir "tam sağcı hükûmet" kurarak yıllardır oturduğu koltuğu korumayı planlıyor. Bu Likud'un milliyetçi, dini muhafazakar ve aşırı sağcılarla koalisyon kurmayı planladığı anlamına geliyor.

Muhalefette ise eski bir TV programcısı ve maliye bakanı olan Yair Lapid'in Yesh Atid Partisi öne çıkıyor. Partinin etkili olması beklense de yükse ihtimalle birçok farklı siyasi görüşten parti ile ittifak kurması gerekecek. Muhalefetin eski bir numarası Benny Gantz ise başarısız bir güç paylaşımı anlaşması yaptıktan sonra gözden düştü.

6.3 milyon kişinin oy verme yetkisi olan seçimlerde sandıklar yerel saatle 22.00'da kapanacak. Ülkede Knesset girmek için %3.25'lik oy barajı bulunuyor.