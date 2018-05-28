İsrail, 1915 tasarısını geri çekti

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto edenlere yönelik silahlı müdahalede 62 Filistinlinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla ikili ilişkilerin gerildiği İsrail, 1915’i ‘soykırım’ olarak tanıyan yasa tasarısını Meclis’e getirmeyeceklerini duyurdu.
İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.
İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı 'meclis' hamlesi yapmıştı.
İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.