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Dünya
Deutsche Welle

İsrail 14 göçmen çocuğu sınır dışı ediyor

İsrail reşit yaşta olmayan 14 çocuk ve ailesinin sınır dışı edilmesi için talimat verdi.

17 Kasım 2016 22:38

İsrail, İsrail'de doğmuş olmasına rağmen, reşit yaşta olmayan 14 çocuğu ve ailesini sınır dışı etme kararı verdi. Haaretz Gazetesi'nin haberine göre bu karardan etkilenen çocuklar İsrailli olmayan ailelere mensuplar ve hepsi 11 yaşında. Çocuklar ve ailelerinin önümüzdeki altı hafta içinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Haaretz'in haberine göre bu karardan etkilenecek toplam 35 kişi Türk, Filipinli ve Tayland'lılardan oluşuyor. Çocukların babaları hâlihazırda ya İsrail'den ayrılmış ya da sınır dışı edilmiş durumda. Bakanlık ebeveynlerin taleplerini zamanında yapmadığı gerekçesiyle çocuklarına oturma izni vermeyi reddetmişti. Ebeveynler ise reddedileceğini bildikleri için oturma izni başvurusunda bulunmadıklarını söylüyor.

Adalet Bakanlığı temyiz mahkemesi, İçişleri Bakanı Arye Dery'nin Nisan ayında verdiği karara karşı bir ebeveynin itirazını daha önce reddetti.

Aileler, Ağustos 2010'da İsrail hükümeti tarafından çıkarılan yasadışı göçmen çocuklarına yönelik bir sınır dışı etme kararından etkileniyor. Bundan karar sırasında beş yıldır ülkede bulunmayan ve en azından anaokulunu tamamlamamış olan Yahudi olmayan göçmenlerin çocukları etkileniyor.

Katolik Kilisesi kararı sert bir biçimde eleştirdi. Yahudi olmayan misafir işçilerin sınır dışı edilmesinden İbranice konuşan Hristiyan cemaati, özellikle de sayı olarak fazla olan Filipinliler, etkileniyor. Kudüs'teki Latin Patrikhanesi'ne göre, ülkede yaklaşık 230.000 yabancı Hıristiyan işçinin yanı sıra yaklaşık 30.000 mülteci ve sığınmacı yaşıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA/SSB/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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