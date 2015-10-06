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Dünya

İsrail 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

Ayda mülteci kampında çıkan çatışmada karnından vurulan Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Ekim 2015 00:41

Batı Şeria'da 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi. Filistinli hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre Abdülrahman Mustafa adlı çocuk, Beytüllahim yakınlarındaki bir mülteci kampında göğsüne isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Abdullah son 24 saatte İsrail ordusu tarafından öldürülen ikinci Filistinli genç oldu.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Beytüllahim yakınlarındaki Ayda mülteci kampında İsrail askerleri tarafından gece saatlerinde karnından vurularak yaralanan 13 Abdurrahman Mustafa, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Nablus'un güneyinde bulunan Urif köyünde, bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdi. Çıkan yangını söndürmeye çalışan Filistinli gençler ile bölgeye gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Olaylar esnasında 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 2 Filistinli yaralandı. Bu olayda yaralanan 13 yaşındaki Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin bölgedeki gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumları ve İsrail saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

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