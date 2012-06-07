İsrailli asker: Ordu Filistinlileri köpek eğitiminde kullanıyor

İsrail ordusunda köpek eğitimi için oluşturulan Oketz adlı birime bağlı askerler, Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinde köpek eğitiminde Filistin halkını kullandı.

İsrail Gazetesi Haaretz'in haberine göre, patlayıcı ve silah bulmak için özel olarak yetiştirilen köpeklerin, eğitimlerinde Filistinlilerin denek olarak seçildiği belirtildi. Gazete bu iddiasını Oketz biriminde asker olarak görev yapan Tamar Fleischman'a dayandırdı.

İsrailli asker itiraf etti

Fleischman'ın ifadesine göre, silah ve patlayıcı bulmak için özel yetiştirilen köpeklerin, eğitim alanı Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Adam üssü. Eğitim için son birkaç haftadır, Jaba kontrol noktasından geçmek zorunda kalan Filistinli vatandaşların araçlarının durdurulduğunu söyleyen Fleischman, araçların köpeklerce kontrolden geçirildiğini ve arandığını vurguladı.

Silah zoruyla indiriliyorlar

Oketz'de görevli asker Tamar Fleischman, köpek eğitim birimi tarafından durdurulan Filistinlilerin zorla araçlarından çıkarıldığını, bir askerin kimlik kontrolü yaparken başka bir askerin silahını onlara doğrulttuğunu söyledi.

Eğitim 10 dakika sürüyor

İsrailli asker Fleischman, bir köpek eğiticisinin ise durdurulan aracın içine bir nesne yerleştirdiğini ve köpeklerin nesneyi bulmaya gönderildiğini ifade etti. Söz konusu eğitimin ortalama 10 dakika sürdüğünü belirten Fleischman, köpeklere verilen eğitim tamamlandıktan sonra Filistinlilere kimlik kartları geri verilerek, yola devam etmelerinin istendiğini söyledi.

Askerler daha önce de köpekleri halkın üzerine salmıştı

Batı Şeria’nın Kufr Kaddum köyündeki Yahudi yerleşimlerine karşı protesto düzenleyen Filistinliler görülmemiş bir şiddete maruz kaldılar.

Gösterinin yapıldığı yere gelen İsrail askerleri Filistinlilerin üzerine köpeklerini saldı. Köpekler, Filistinlileri kovalayarak yere serdi. Eğitimli köpekler Filistinlileri kolları ve bacaklarından ısırarak sürükledi. Köpekler İsrailli askerlerin dakikalar sonra gelen müdahalesine rağmen çenelerini kilitledikleri Filistinlileri bırakmakta direndiler. İsrail askeri ise bu eylemlerinin gerekçesini “Filistinliler taş atıyordu” diye açıkladı.