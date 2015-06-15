İsrail, Gazze'ye yönelik katliamları böyle savundu: Hukuka uygun!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler raporunu eleştirdi. Netanyahu, "İsrail'e karşı temelsiz ve otomatik bir suçlama görmek isteyen varsa BM'nin raporunu okuyarak zamanını boşa harcayabilir" dedi. Öte yandan İsrail İçişleri'nden geçen yılki Gazze katliamına ilişkin, "talihsiz" yorumu yaparken, saldırıların hukuka uygun olduğunu savundu.

Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve bu hafta yayımlanması beklenen BM raporuna değinerek, "İsrail'e karşı temelsiz ve otomatik bir suçlama görmek isteyen varsa BM'nin (Gazze savaşı) raporunu okuyarak zamanını boşa harcayabilir" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İsrail'in yanı sıra bazı batılı emekli diplomatların konuyla ilgili rapor hazırladığını aktaran Netanyahu, bu raporların "Gazze savaşının arkasında yatan gerçekleri ortaya koyduğunu" öne sürdü. Söz konusu iki raporda da Gazze savaşı sırasında "İsrail'in sivilleri korumak için elinden geleni yaptığı, Hamas'ın ise kasıtlı bir şekilde İsrailli sivilleri hedef aldığı ve kendi halkını kalkan olarak kullandığı" iddia ediliyor.

"Gerçekleri öğrenmek isteyenlerin" sözü edilen raporları okuması gerektiğini savunan Netanyahu, "İsrail'e karşı temelsiz ve otomatik bir suçlama görmek isteyen varsa BM'nin raporunu okuyarak zamanını boşa harcayabilir. Biz bundan sonra da askerlerimizi korumaya devam edeceğiz, onlar da bizi korumaya devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı: Talihsiz

İsrail İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Gazze'ye düzenlenen saldırıların hukuka uygun olduğunu savundu.

50 gün süren ve bin 500'ü sivil 2 bin 256 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili raporunu yayınlayan bakanlık, hedeflerin meşru olduğunu iddia etti.

Bakanlık, bin 500 sivilin hayatını kaybetmesine 'talihsiz' demekle yetindi.

İsrail'in 7 Temmuz'da Gazze'ye başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarında 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitiren Filistinlilerin çoğunluğunu, kadınlar ve çocukların olduğu siviller oluşturuyor. İsrail tarafında ise 66 asker, 4 sivil ve bir yabancı uyruklu işçi olmak üzere 71 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İsrail: Doğru değil

BM İnsan Hakları Konseyi'nin "Gazze savaşı" hakkında hazırlamakta olduğu raporu bu hafta açıklaması bekleniyor. İsrail ise kendi hazırladığı raporda, "Hamas'ın suçlu olduğunu veİsrail'in savaş suçu işlediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını" savunuyor.



İsrail tarafından bugün açıklanan raporda, "Hamas ve Gazze Şeridi'ndeki diğer grupların kasıtlı ve sistematik olarak, hem Gazze'de hem de İsrail'de sivil kayıplarını ve mal varlığı zararını en üst seviyeye çıkarma yönünde bir stratejiye sahip oldukları" iddia ediliyor.



Raporda, "Hamas ve diğer direniş gruplarının sivil yapıları sıklıkla askeri üslere dönüştürerek, buraları ve çevresindeki sivilleri riske attığı" ileri sürülüyor. Bunun da "Silahlı Çatışmalar Hukuku'nun ihlali anlamına geldiği" savunulan raporda, "Hamas ve diğer grupların bu stratejisinin, savaş ve insanlık suçu anlamına geldiği" öne sürülüyor.



İsrail'in Gazze savaşı hakkındaki tezlerini savunan ve Netanyahu'nun konuşmasında atıf yaptığı bir diğer raporda da Hamas ve Filistinli diğer direniş grupları suçlanıyor. "Yüksek Seviyeli Uluslararası Askeri Grup" tarafından, ABD'li ve Avrupalı eski üst düzey askeri yetkililere hazırlatılan raporda, "Hiçbirimiz, bu şartlarda sivilleri korumak için İsrail ordusunun aldığı yoğun tedbirler kadar önlem alan başka bir ordu bilmiyoruz" ifadelerine yer veriliyor.



İsrail tezlerini savunan her iki raporun da bu hafta açıklanacak BM raporuna karşı bir "ön savunma" amacıyla yayınlandığı belirtiliyor.