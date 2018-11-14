İspir ve Sarıkamış beyaza büründü (2)- Yeniden

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un İspir ve Kars\'ın Sarıkamış ilçeleri yağan karla beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde karla karışık yağmur ve yer yer karın etkili olacağını belirterek, vatandaşları uyardı.

Erzurum\'un İspir ve Kars\'ın da Sarıkamış ilçeleri, bugün sabah etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede de kartpostallık görüntüler oluşurken, Meteorolji yetkilileri, bölge genelinde karla karışık yağmur ve yer yer karın etkili olacağını belirterek, vatandaşları yaşanacak olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, rüzgârın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklendiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, bölge genelinde etkili olması beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğlen saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars\'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı, beklenen yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan\'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı\'da 0, Erzincan\'da ise 2 derece ölçüldü.

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