T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'İspat dansı'

İsrail'e giden ABD'li Müslüman dansçı Abdurrahim Jackson'a, "Madem dansçısın dans et bakalım" denilerek havaalanında zorla dans ettirildiği belirtildi.

11 Eylül 2008 03:00

İsrail'e giden ABD'li Müslüman dansçı Abdurrahim Jackson'a, "Madem dansçısın dans et bakalım" denilerek havaalanında zorla dans ettirildiği belirtildi..

İsrail'e bir gösteri için giden Amerikan Dans Tiyatrosu Alvin Ailey'in Müslüman dansçısı Abdurrahim Jackson, Ben Gurion Havaalanı'nda güvenlik görevlilerinin gazabına uğradı.

Grubun sözcülerinden Shauli Baskin, olayı şöyle anlattı: "Onu ismi Müslüman olduğu için durdurdular. Diğer dansçılardan farklı bir odaya alınarak sorgulandı. Ne iş yaptığını sordular. Jackson, dansçı olduğunu söyleyerek içinde kendi fotoğrafının da bulunduğu grubun posterini görevlilere gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi, 'Madem dansçısın o halde dans et' diye onu zorladı. Bu muamele karşısında şaşıran Jackson, havaalanında güvenlik görevlilerine özel dans gösterisi sunmak zorunda kaldı." Müslüman ismi dolayısıyla bu tür davranışlara alışkın olduğunu söyleyen Jackson ise, "Sorgulanmaktan rahatsız olmadım, ancak dans etmek zorunda bırakılmam beni üzdü" dedi. Olay, ABD'nin yanı sıra İsrail'deki insan hakları savunucularının tepkisini çekti. Babası Müslüman olan ancak nişanlısı İsrail'de tanınmış bir ailenin mensubu olan Jackson'a yapılanlar hakkında İsrailli yetkililer ise hiçbir açıklamada bulunmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24