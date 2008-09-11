'İspat dansı'

İsrail'e giden ABD'li Müslüman dansçı Abdurrahim Jackson'a, "Madem dansçısın dans et bakalım" denilerek havaalanında zorla dans ettirildiği belirtildi..



İsrail'e bir gösteri için giden Amerikan Dans Tiyatrosu Alvin Ailey'in Müslüman dansçısı Abdurrahim Jackson, Ben Gurion Havaalanı'nda güvenlik görevlilerinin gazabına uğradı.



Grubun sözcülerinden Shauli Baskin, olayı şöyle anlattı: "Onu ismi Müslüman olduğu için durdurdular. Diğer dansçılardan farklı bir odaya alınarak sorgulandı. Ne iş yaptığını sordular. Jackson, dansçı olduğunu söyleyerek içinde kendi fotoğrafının da bulunduğu grubun posterini görevlilere gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi, 'Madem dansçısın o halde dans et' diye onu zorladı. Bu muamele karşısında şaşıran Jackson, havaalanında güvenlik görevlilerine özel dans gösterisi sunmak zorunda kaldı." Müslüman ismi dolayısıyla bu tür davranışlara alışkın olduğunu söyleyen Jackson ise, "Sorgulanmaktan rahatsız olmadım, ancak dans etmek zorunda bırakılmam beni üzdü" dedi. Olay, ABD'nin yanı sıra İsrail'deki insan hakları savunucularının tepkisini çekti. Babası Müslüman olan ancak nişanlısı İsrail'de tanınmış bir ailenin mensubu olan Jackson'a yapılanlar hakkında İsrailli yetkililer ise hiçbir açıklamada bulunmadı.

