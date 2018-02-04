T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit oldu (3)

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz’ın geçen 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafıyla '

04 Şubat 2018 01:14

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz’ın geçen 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafıyla \'Yolun ve bahtın açık olsun yiğidim\' yazılı mesajı paylaştığı görüldü.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Şehit Ali Yılmaz’ın cenazesinin yarın sabah yapılacak törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. Isparta’da öğle vaktine göre askeri tören hazırlıklarının yapıldığı kaydedildi.
Ali Yılmaz’ın 2016 yılı şubat ayında Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda uzman erbaş adaylığı eğitimini tamamladıktan sonra mezun olduğu, 29 Şubat 2016 tarihinde de Bingöl’deki 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi. Yılmaz’ın bugün öğle saatlerinde Suriye’nin Seviranlı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Türk Silahlı KuvvetleriSuriye AfrinDalı HarekatıPiyade UzmanAli YılmazınHilmi YılmazınOcaktaCENAZE TÖRENİ YARIN Şehit Ali YılmazınIspartadaIspartanın EğirdirDağ Komando OkuluEğitim Merkez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24