Ispartalı Beşiktaşlılardan Fikret Orman'a kongre desteği

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş Kulübü\'nün 16 Eylül\'de gerçekleşecek olan kongresi nedeniyle açıklamada bulunan Isparta 1903 Beşiktaşlılar Derneği, başkan Fikret Orman\'a destek verdi.

Isparta\'dan 33 kongre üyesi adına yayımlanan mesajda, başkan Orman\'ın sonuna kadar destekçisi oldukları belirtilirken, \"Fikret Orman batık, kapısında icra memurlarının beklediği, milletin adeta dalga geçtiği bir kulübü ekonomik darboğazdan çıkarmış, dünya markası haline getirmiştir\" ifadelerine yer verildi.

16 Eylül\'deki kongrenin Beşiktaş\'ın geleceğini belirleyecek tarihi bir kongre olduğuna dikkat çeken Isparta 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından yayımlanan açıklama şöyle;

\"Isparta 1903 Beşiktaşlılar Derneği olarak bütün kongre üyelerimiz ile sayın başkanımız Fikret Orman\'ın arkasındayız, sonuna kadar destekçisiyiz. Çünkü Fikret Orman batık, kapısında icra memurlarının beklediği, milletin adeta dalga geçtiği bir kulübü ekonomik darboğazdan çıkarmış, dünya markası haline getirmiştir. Çünkü Fikret Orman 3 yıl gibi bir sürede bütün olumsuzluklara rağmen yapılamaz denen stadı yapmış ve stadımız dünyanın en iyi statlarından biri olmuştur. Çünkü Fikret Orman sportif başarı getirmiş, bütün olumsuzluklara rağmen takımımız 2 yıl şampiyon olmuştur. Çünkü Fikret Orman Beşiktaş\'ı başarıları, etkinlikleri ve icraatları ile dünyada en çok konuşulan kulüplerden biri haline getirmiştir. Çünkü Fikret Orman Beşiktaş\'ı imrenilir, kıskanılır bir takım haline getirmiştir. Çünkü Fikret Orman taraftara, camiaya büyük değer vermiş, kulübümüze farklı bir kimlik, inanılmaz bir ruh kazandırmıştır. Çünkü Fikret Orman sokakta başımız dik gezmemizi sağlamıştır. Çünkü Fikret Orman Beşiktaş\'ı Türkiye\'de ve Avrupa\'da birçok oyuncunun oynamak için can attığı bir kulüp haline getirmiştir. Çünkü Fikret Orman icraatları ve başarıları ile Beşiktaş\'ın marka değerini ve itibarını en üst seviyeye çıkarmıştır. Çünküleri artırmak mümkün. 6 yıllık süre içerisinde Beşiktaş\'ın nereden nereye geldiğini sadece Beşiktaş camiası değil, bütün Türkiye görmekte ve takdir ile karşılamaktadır. Beşiktaşımızın geleceği, projelerin devamı ve camiamız için 16 Eylül\'de yeniden Fikret Orman diyoruz. Beşiktaş ile ilgili oynanan oyunlara camiamız en güzel cevabı verecek, Beşiktaş\'ı yeniden fetret dönemine sokmak isteyenler emellerine ulaşamayacak ve yanıldıklarını anlayacaklardır. Gün birlik olma, büyük Beşiktaş camiasının büyük başkanına sahip çıkma günüdür.\"

