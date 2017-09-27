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Kültür-Sanat

Isparta’daki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde Apollon heykeli bulundu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ISPARTA'daki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi’ne ait çok sayıda eser bulundu

27 Eylül 2017 18:13

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ISPARTA\'daki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi’ne ait çok sayıda eser bulundu. Eserler arasında Apollon\'un heykeli de yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan sonra 3’üncü yüzyılda Roma Dönemi’ne ait çok sayıda parçalanmış heykel ve mimari kalıntılardan oluşan buluntuların yanı sıra adak stelleri (dikili taş), kabartma ve iki adet mermer heykele ulaşıldı. Heykellerden, giyimli kadın heykelinin başı bulunmazken, erkek heykelinin Apollon’a ait olduğu tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında gerçekleştirilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazılarında ulaşılan tanrı Apollon\'un heykeli gibi önemli eserlerin, incelemelerin tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere müzeye teslim edileceği bildirildi.
“ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR KATMANI AÇIĞA ÇIKARILDI”
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, milattan sonra 360 yılında paganizmin tekrar canlandırıldığı ve milattan sonra 390 yılında Hristiyanlarca tahrip edildiği çok önemli bir kültür katmanının açığa çıkarılmış olduğunu ifade ederken, elde edilen bu arkeolojik verilerin Anadolu’daki inanç sistemi ve süreçleri hakkında oldukça önemli bilgiler sunduğu da belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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