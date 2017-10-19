Isparta'daki FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da geçen ay düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17\'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 19 Eylül\'de FETÖ/PDY\'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Isparta merkez, Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyonlarda örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 6\'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 41 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Bugüne kadar yapılan sorgulamalar sonucunda şüphelilerden 17\'sinin tutuklandığı, diğerlerinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.