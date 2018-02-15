Isparta'daki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası, 12 sanığa beraat

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 700 Harbiyeliyi Ankara\'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla 9\'u tutuklu, 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 5 sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu, 2 sanığı ömür boyu, 2 sanığı ise 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırırken, 12 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Isparta\'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara\'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz\'ın da aralarında bulunduğu 9\'u tutuklu, 21 sanığın \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada karar verildi.

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya Mustafa Kurutmaz ile Merih Özşahin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, diğer tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şahinoğlu, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Hüseyin Seçkin Eraslan ile tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Geçen hafta son duruşmaları görülen davanın bugünkü bölümünde Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tarafından sanıklar hakkındaki karar açıklandı. Buna göre, daha önce görevlerinden ihraç edilmiş eski tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, eski albay Ahmet Yıldırım, eski yarbay Merih Özşahin, eski yarbay Cumhur Keyik, eski yarbay Nurhan Baran ağırlaştırılmış ömür boyu hapis; eski albay Ahmet Nazif Şahinoğlu, eski albay Orhan Yılmaz ömür boyu hapis, eski binbaşı Hüseyin Seçkin Eraslan ve eski üsteğmen İlhan Çağrı Kayaoğlu 18\'er yıl 9\'ar ay hapisle cezalandırıldı. Diğer 12 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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