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Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı (2)

'NE ÇALDIK DA PİŞMAN OLACAĞIM' Isparta'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çalıp Antalya'da sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Yaşar Güneş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı

05 Aralık 2018 19:53

\'NE ÇALDIK DA PİŞMAN OLACAĞIM\'
Isparta\'da, \'26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı\'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9\'unu çalıp Antalya\'da sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Yaşar Güneş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece \'resmi kurumdan hırsızlık\' suçundan tutuklandı.
Güneş, polis eşliğinde adliyeden çıkarılırken, kendisini görüntüleyen gazetecilerin \'Büstleri neden çaldınız? Pişman mısınız?\' sorusuna, \"Ne büstü? Olabilir. İnsanlık hali. Ne çaldık da pişman olacağım\" dedi. Yaşar Güneş daha sonra polis tarafından cezaevine götürüldü.

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