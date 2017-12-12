Isparta'daki 129 sanıklı FETÖ davasında karar açıklandı (2)

DİĞER SANIKLARIN CEZALARI

Isparta\'daki 129 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasına ilişkin karar açıklanırken, ceza alan diğer isimler de belli oldu. Buna göre sanıklar; Mehmet Deniz Çalışkan 17 yıl 4 ay 15 gün, Murat Hüseyin Yarıktaş 17 yıl, Özcan Pınarcı ve Süleyman Solmaz 13’er yıl 6’şar ay, Ahmet Tahir Bakal 12 yıl, Efkan Uz, Erdal Dikmen ve İrfan Ateşoğlu 11’er yıl 9’ar ay, Abdullah Özer, Abdullah Nuri Yolcu, Adem Demiralay, Eşref Çoban, Muammer Görgeç, Mustafa Ardal, Sehat Uçar ve Vedat Kartakcık 10’ar yıl 6’şar ay, Mahmut Yener, Mustafa Kelen ve Yusuf Demir 10’ar yıl 3’er ay, Murat Aktepe 9 yıl 4 ay 15 gün, Adem Batı, Ali Şahin, Mustafa Diri, Rıza Şahin ve Zekeriya Akman 9’ar yıl, Sait Saygın 7 yıl 3 ay 15 gün, Süleyman Seydi 6 yıl 9 ay 7 gün, Ali Yavuz, Fatih Yanmaz, Hasan Alper Nuri Bayhan, Mehmet Fatih Cebeci, Mustafa Tekeli, Oğuzhan Ayverdi ve Orhan Adıgüzel 6’şar yıl 3’er ay hapis kararı cezalandırıldı.

Mahkeme tutuklu sanıklar Ali İhsan Altınok, Hüseyin Cahit Sevindir, Koşay Yücesoy, Mehmet Tuğrul Sezer, Mustafa Altıniş, Salih Sarıkaya, Şükrü Top ve Talip Türcan\'ı adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla tahliye etti.

Duruşmada, Bülent Elmacı, Fatih Keyikpınar, Mehmet Eşref Armağan, Ömer Koçer\'in tutuklanmasına karar verilirken, Hayri Özdemir, Recai Şafak, Selçuk Ersan hakkında da tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkartıldı. Diğer sanıklar hakkında ise verilen cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve beraat kararları verildi.

Mahkeme heyeti, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu firari 11 sanığın davasının ise ayrılması kararını verdi.