Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, iş yerinin önündeki kaldırım taşı altında ve binanın yağmur suyu borusunda görülen 2 yılan, korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerince yakalanan 2 yılan, doğaya bırakıldı.

Gazi Kemal Mahallesi Hasan Fehmi Caddesi\'ndeki iş yerinin önünde yılan görüldü. Kaldırım taşlarının altındaki yılanı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Özel aparatlarla yakalanan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

Akkent Mahallesi\'ndeki apartmanın yağmur tahliye borusunun arasındaki diğer yılanı görenler de itfaiyeden yardım istedi. Havalandırma penceresinden yılana ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatla yakalayarak, bulunduğu yerden çıkardı. Çuvala konularak, binadan çıkarılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.



FOTOĞRAFLI