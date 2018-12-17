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Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da oturan Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

17 Aralık 2018 15:55

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da oturan Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Ayazmana Mahallesi 4414 Sokak\'taki 2 katlı evin üst katında oturan Aybirdi çiftinin alt katında oturan kızları, bu sabah eve girdiğinde anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma ve Mehmet Aybirdi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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