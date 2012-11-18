Tecavüzcüsünün başını kesen N.Y. doğum yaptı

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde kendisine silah zoruyla tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla N.G.'yi (35) av tüfeğiyle öldürmesinin ardından "Millet kelle görsün" diyerek köy meydanına atan N.Y.'nin (26), bugün doğum yaptığı bildirildi.

Yalvaç İlçesi'nin Koruyaka Köyü'nde evli ve 2 çocuk annesi N.Y., kendisine silah zoruyla tecavüz ettiği iddiasıyla 2 çocuk babası N.G.'yi 28 Ağustos gecesi tüfekle vurduğu, ardından başını kesip bir çuvala koyarak "Millet kelle görsün" diyerek köy meydanına attığı belirtildi.

"Arkamdan konuşmayın. Namusumla oynamayın. İşte namusumla oynayanın kellesi" diye bağıran N.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta E Tipi Kapa Cezaevi'ne gönderilen N.Y.'nin, bugün doğum yaptığı bildirildi. Saat 14.00 sıralarında doğum sancıları başlayan N.Y., cezaevi revirine götürülmesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ambulansla saat 15.00 sıralarında Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen N.Y., saat 17.45'te kız bebek dünyaya getirdi.

3.5 kilogram ağırlığında doğan bebek, N.Y.'nin kucağına verilmeden kuvöze alındığı belirtildi.

Normal doğum yapan N.Y.'nin ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu. Anne N.Y.'nin kaldığı odanın önünde jandarma ekipleri tarafından nöbet tutulduğu bildirildi.



'Bebeği kucağıma almak istemiyorum'



Hastane yetkilileri, N.Y.'nin daha önce "Bebeği kucağıma almak istemiyorum" demesi nedeniyle bebeğin anneye verilmediğini belirtti.

Yetkililer, bebeğin güvenlik amacıyla kuvöze alındığını, adli mercilerin vereceği karara göre anneye verilip verilmeyeceğine karar vereceklerini kaydetti.

Bebeğin, öldürülen N.G.'den olup olmadığının belirlenmesi için bebekten DNA örneği alınacak. Bebekten alınacak DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda daha önce Nurettin Gider'den alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.