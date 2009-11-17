Isparta'da kuduz tehlikesi

Isparta Valisi Ali Haydar Öner, ilk olarak 6 Temmuz'da Dere Mahallesi Beldibi mevkisinde görülen, ardından Gölcük Tabiat Parkı, Atabey, Gönen, Keçiborlu ve Eğirdir'in iki köyünde ortaya çıkan kuduzun yabani hayvanlardan yayıldığını kaydetti.



Kuduz görülen13 bölgenin altı ay süreyle karantinaya alındığını ifade eden Öner, ''Yaban hayatından gelen bir salgınla karşı karşıyayız, kuduzu yenmemiz için helikopterle, uçaklarla yem şeklinde aşılama yapmak lazım'' dedi.



Kuduz vakasında yaşanan tehlikeyi Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'e de bizzat aktardığını kaydeden Vali Öner, havadan ilaçlama için de destek talebinde bulunduklarını söyledi.



Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi kuduz karantinaları nedeniyle kafalarında soru işareti oluşan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Vali Öner, ''Kurbanlıklarda sıkıntı yok. Hemşehrilerimiz bu görevlerini yerine getirmek istiyorlarsa menşe şehadetnamesine ve veteriner bakımına dikkat edecekler. Kontrollü bölgelerden kurbanlık aldıkları takdirde bir sıkıntı yaşamayacaklardır'' diye konuştu.