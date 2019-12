Isparta'da ILS kurulmadı ama THY alana inecek

Atlasjet uçağının düşmesiyle gündeme gelen ve hemen kurulacağı açıklanan ILS 1.5 yıldır kurulmadı ancak THY Isparta seferlerine başlıyor.



Isparta’da Atlasjet uçağının düşmesiyle gündeme gelen ve hemen kurulacağı açıklanan Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System- ILS) cihazı, kazanın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen henüz kurulmadı. Isparta MD+BO MD-BO Valisi Ali Haydar Öner, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la Ankara'da görüştüğünü ve uçak kazası sonrası durdurulan THY'nin tarifeli seferlerinin Haziran ayında yeniden başlayacağını söylediğini aktardı.



Isparta'nın Keçiborlu İlçesi Türbetepe mevkiinde 30 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen ve 7'si mürettebat 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasından sonra tarifeli seferleri durdurulan Süleyman Demirel Havalimanı'nda uçuşların, 1.5 yıllık aradan sonra başlayacağı açıklandı. Vali Ali Haydar Öner, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede kendisine "Yaz başı seferler yeniden başlayacak" dediğini söyledi. Bakan Yıldırım'ın, THY Genel Müdürü Temel Kotil'i bizzat yanında aradığını ve THY'nin uçuşa başlayacağını teyit ettiğini vurgulayan Vali Öner, "İstanbul- Isparta ve Isparta- İstanbul arası karşılıklı seferler yaz başı başlıyor. Bizim yaz başından anladığımız takvim, 21 Haziran'dır. Bu nedenle seferlerin Haziran ayı içerisinde başlayacağını kesin olarak Isparta halkına müjdeleyebiliriz" diye konuştu.



Süleyman Demirel Havalimanı için bazı yerlerde havaalanı adının kullanıldığına dikkat çeken Vali Öner, "Isparta'daki meydan havalimanıdır. Çünkü uluslararası her türlü uçuşa açıktır ve her hangi bir uçuş güvenliği eksikliği yoktur" dedi.



'Güvenlik eksiği yoktur'



Vali Öner, "2007'de meydana gelen uçak kazasında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda ILS olarak adlandırılan aletli iniş sisteminin olmadığı gündeme gelmişti. Bu eksiklik giderildi mi?" sorusuna, "Bakınız havalimanı demek uçuş güvenliği açısından eksik yok demektir. Süleyman Demirel Havalimanı her türlü uluslararası uçuşa elverişlidir ve güvenlik eksiği yoktur" yanıtını verdi.



Süleyman Demirel Havaalanı Başmüdürü Mehmet Özeren ise uluslararası uçuşlara açık olan Süleyman Demirel Havalimanı'nda ILS cihazı bulunmadığını söyledi.



Süleyman Demirel Havalimanı'nda uçuşların yapılması yönünde büyük çaba gösteren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç, kazadan sonra seferlerin yeniden başlayacak olmasının en çok işadamlarını sevindireceğini söyledi. Ispartalı işadamlarının özellikle İstanbul'a sık aralıklarla gidip geldiğini hatırlatan Başkan Kaçıkoç, "Yeter ki buraya uçak gelsin. Uçağın gelmesi en azından psikolojik bir destek sağlıyor. Günümüz dünyasında zamanı kısaltmak kadar büyük bir avantaj yok. O nedenle bizler uçağın kıymetini iyi bilmek zorundayız. Uçağın buradan dolu gelip gitmesi demek seferlerin süreklilik arz etmesi anlamı taşır" diye konuştu.



Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Vali Ali Haydar Öner'in bu konudaki girişimlerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Haziran'da Isparta'da uçak seferlerinin başlayacak olmasını 'büyük bir kazanç' olarak nitelendiren Başkan Günaydın, "Burnumuzun dibinde havalimanımız var bunu bir nimet olarak görüyorum. Bunun çalışmasını çok arzu ediyorum ve bu konuda bana düşeni yapmak isterim. Ispartalıların da sahip çıkmasını isterim" dedi.