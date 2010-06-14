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Yaşam

Isparta'da ilkokula yıldırım düştü

Isparta'da bir ilköğretim okuluna, öğrencilerin tenfüste olduğu sırada yıldırım düştü.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşinin ismini taşıyan Nazmiye Demirel İlköğretim Okuluna yıldırım düştü. Öğrencilerin teneffüste olduğu sırada düşen yıldırım dolayısıyla can kaybı yaşanmadı, okulda maddi hasar oluştu.


Okul Müdürü Halil Yurteri, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi anında büyük bir patlama duyduklarını belirtti. Patlama sesinin ardından elektriklerin kesildiğini anlatan Yurteri, ''Öğrencilerimizin paniğe kapılmaması için nöbetçi öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi zemin kattaki salonda topladı. Okulumuzun paratonerinin olması büyük bir faciayı önledi'' diye konuştu.


Yurteri, yıldırımdan dolayı iki sınıfta, müdürlük odasında ve çeşitli yerlerde elektrik aksamlarında hasar oluştuğunu söyledi. Olayı Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdiklerini kaydeden Yurteri, hasar tespit çalışmasına başlandığını bildirdi.


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