T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isparta'da FETÖ'den 1927 soruşturma dosyası açıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 2963 şüpheli hakkında toplam 1927 soruşturma dosyası açıldığı belirtildi

19 Ekim 2017 18:16

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 2963 şüpheli hakkında toplam 1927 soruşturma dosyası açıldığı belirtildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2963 şüpheli hakkında toplam 1927 soruşturma dosyası bulunmaktadır. Bugüne kadar toplam 537 dosyadan kamu davası açılmış olup, bu dosyalardan ağır ceza mahkemelerince toplam 42 dosya sonuçlanmış olup, 42 kişi hakkında mahkumiyet kararı, 2 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHAISPARTA FETÖPDYIsparta Cumhuriyet BaşsavcılığıTemmuzFETÖPDYIsparta Cumhuriyet BaşsavcılığımızcaBugüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24