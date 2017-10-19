Isparta'da FETÖ'den 1927 soruşturma dosyası açıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 2963 şüpheli hakkında toplam 1927 soruşturma dosyası açıldığı belirtildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2963 şüpheli hakkında toplam 1927 soruşturma dosyası bulunmaktadır. Bugüne kadar toplam 537 dosyadan kamu davası açılmış olup, bu dosyalardan ağır ceza mahkemelerince toplam 42 dosya sonuçlanmış olup, 42 kişi hakkında mahkumiyet kararı, 2 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir\" denildi.