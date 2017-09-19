Isparta'da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31\'i polisin bu sabah düzenlediği operasyonda yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saat 06.30 sıralarında FETÖ/PDY\'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 6\'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 40 kişiye yönelik Isparta merkez, Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin arandığı belirtildi.