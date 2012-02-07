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Yaşam

Isparta'da eğitime kar engeli ISPARTA (A.A)

07 Şubat 2012 12:08

-Isparta'da eğitime kar engeli ISPARTA (A.A) - 07.02.2012 - Isparta merkez ile Gönen ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vali Memduh Oğuz, yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını, bu nedenle ilköğretim okulları ve liselerde bir günlük tatil kararı aldıklarını belirtti. Kar yağışının Gönen ilçesinde de etkili olduğunu söyleyen Vali Oğuz, ''Gönen'de kaymakam arkadaşımız okulları tatil etti. Diğer ilçelerdeki kaymakam arkadaşlarımıza da talimat verdim. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara verilecek'' dedi.

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