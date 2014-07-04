Isparta'da düşen uçakta 'yere yaklaşım cihazı arızalıydı' iddiası

Isparta'da 30 Kasım 2007'de 57 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili bugün yapılan 26'ncı duruşmada, tutuksuz sanıklardan Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy ifadesinde, "Bu uçağın yere yaklaşım cihazı kazadan 15 gün önce arızalanmış. Tüm pilotlar bunu bilerek uçmuşlar. O nedenle hem merhum pilotlar, hem de hayatta olan diğer pilotlar ile Word Focus'un ilgili yönetim kademesiyle teknisyenleri, bilinçli taksir suçunu işlemişlerdir" dedi.

30 Kasım 2007 günü Atlasjet'in İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus'tan kiraladığı yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Keçiborlu Türbetepe Mevkii'nde düştü. Kazada 7'si mürettebat 57 kişi yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili Atlasjet'e karşı açılan dava ile kamu davasının birleştirilmesiyle birlikte bugün 26'ncı duruşma, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy başta olmak üzere tutuksuz yargılanan 7 sanık katıldı.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki celsede sanıkların bilinçli taksir ve olası kast halinden de ek savunma vermeleri için avukatların süre talebinde bulunması üzerine, duruşmayı 3 Temmuz 2014 tarihine ertelemişti.

7 yıl sonra gelen itiraf





Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklara beyanları olup olmadığını sordu. Sanıklardan Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ali Ersoy, kazanın üzerinden geçen 7 yıl sonra uçağın düşüş nedeni ve sorumluları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahkeme salonuna yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir pano ile gelen Ersoy, kazanın oluş nedeninin kesinlikle pilotaj hatası olduğunu belirtti. Murat Ali Ersoy, şunları söyledi:

"Uçağın ana kaza nedeni pilotaj hatası. Çünkü kodlamalar yanlış girilmiş. Uçak olmaması gereken bir yerde. İkinci bir konu, yere yaklaşım cihazı arızalı. Ve bu cihaz Hannover'in raporunda da yazılı, 15 gündür arızalıymış. Tüm pilotlar bunu bilerek uçmuşlar. Çünkü alet bu uçağa takıldığında arıza kaydı vermiş. Bunu teknisyen ve pilotlar bilerek teslim almışlar. Uçakların sahibi konumundaki Yavuz Çizmeci'nin bu konulardan bi haber olma olasılığı sıfır. Sonuç olarak bu uçağı bilerek teslim alıp uçuran, hem merhum pilotlar, hem de diğer pilotlar bilinçli taksir suçunu işlemişlerdir. Bunu bilen teknisyenler ve Word Focus'un sahibi, ilgili müdürleri suçludur. Şirketin gizli sahibi Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ile ilgili bakım ve birim müdürleri olası kasıtla adam öldürme suçunu işlemişlerdir."

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile Yardımcısı Oktay Erdağı hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan, Ankara'da açılan dava dosyasını Isparta'daki dosyayla birleştirme kararı üzerine, duruşmayı 21 Ekim 2014 tarihine erteledi.

'Gerçekler ortaya çıkıyor'

Duruşma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ölenlerin avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, "Bizim 7 yıldır söylediğimizi şimdi Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı söylüyor. Bu kazada bizden sürekli bilgi ve belge gizlendi. Burada olayların üzeri örtülmeye çalışıldı. Bugün ilk kez Atlasjet Başkanı konuştu. Bugüne kadar susup şimdi niye konuştu diye soruyorsunuz. Açıkça söyleyebilirim ki mahkeme bilinçli taksirden yargılama yolunu açınca, bu tür ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Bütün yanlışlıklar eksiklikler yavaş yavaş ortaya çıkacak" görüşünü aktardı.

Davada 18 sanık 3 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor.