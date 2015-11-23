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Yaşam

Isparta'da AVM'nin tavanı çöktü

Isparta'daki AVM'nin tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

23 Kasım 2015 22:35

Isparta'da bir alışveriş merkezinin giriş kısmında yapılan tadilat sırasında, asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

İHA’da yer alan habere göre, kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinin giriş kısmı, yapılan tadilat nedeniyle öğlen saatlerinde vatandaşlara kapatıldı. Güvenlik şeritlerinin çekildiği alanda tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asma tavan çöktü. 

Kazada tadilatın yapıldığı alanda bekleyen bir güvenlik görevlisi, üzerine tavan parçalarının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

AVM'den açıklama

 

Öte yandan, alışveriş merkezi yönetiminden yapılan açıklamada ana giriş kapısında bir süredir tadilat ve yenileme çalışmasının devam ettiği belirtilerek, "Bugün saat 17.00 civarında gerçekleşen alçı tavanın indirilmesi kontrollü ve bilgimiz dahilindedir. Bu bir iş kazası değildir" denildi.

 

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