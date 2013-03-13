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Yaşam

Isparta'da açık alanlarda içki yasağı!

Isparta Valisi Memduh, il sınırları içinde içkiyi yasaklamayla ilgili, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amacına yönelik olarak bu kararın alındığı bildirildi

13 Mart 2013 14:08

Isparta Valiliği, il sınırları içerisinde açık alanlarda alkollü içki kullanılmasını yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereği para cezası uygulanacak.

Isparta Valisi Memduh Oğuz imzalı 'Isparta İl Sınırları İçinde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair' kararda, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amacına yönelik olarak bu kararın alındığı bildirildi.

Mehmet Erçakır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, genelgede, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb ile park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde alkol içilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Genelgede yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre para cezası uygulanacağı, kararın 7 Mart 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Valilik, kararı dağıtım ve bilgi için merkez ve merkeze bağlı belediye başkanlıklarına, jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğüne, kaymakamlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel basına gönderdi.

 

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