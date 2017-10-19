Isparta'da 700 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin elma üretiminin yüzde 20\'sinin karşılandığı Isparta\'da ürün hasadının sürdüğünü belirten Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl rekoltenin 700 bin ton dolayında beklendiğini söyledi.

Isparta\'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde 230 bin 137 dekar alanda elma üretimi yapılıyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarının başında yer alan ve Türkiye\'nin elma üretiminin yüzde 20\'sinin karşılandığı bölgede hasat eylül ve ekim döneminde başlıyor. Sabah erken saatlerde bahçelere giden işçiler ağaçlardan topladıkları elmaları kasalara yerleştiriyor. Kasalarda toplanan elmalar ise traktörlerle soğuk hava depolarına götürülüyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl rekoltenin beklendiğinden daha fazla olduğunu belirterek, üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Geçen yıl rekoltenin yaklaşık 650 bin ton olduğunu aktaran Selçuk, bu yılki rekoltenin ise 700 bin ton civarında beklendiğini kaydetti.

Elmanın kalitesine göre 80 kuruş ile 1.40 lira arasında satıldığına işaret eden Selçuk, kentte 100 çeşit elma üretimi yapıldığını ancak bunlardan starking, golden ve gransimit türlerinin daha çok yetiştirildiğini vurguladı. Elmanın iç piyasanın yanı sıra özellikle Ortadoğu ve Avrupa pazarına ihraç edildiğini belirten Selçuk, ihracat satışının dolar üzerinden gerçekleştiğini anlattı. Elma hasadında sona yaklaşıldığını kaydeden Selçuk, \"Toplanan elmalar soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Kentte yaklaşık 420 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu var. Elmalar burada muhafaza edildikten sonra ihraç ediliyor\" dedi.

Başkan Selçuk, hasat döneminde zarar görmüş \'ıskarta\' olarak tabir edilen elmaların ise kilosu 50 kuruştan meyve suyu fabrikalarına satıldığını belirtti.

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